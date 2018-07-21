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Otoyolda otobüs alev alev yandı, 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolunun Gemlik Karsak gişeleri yakınında motorundan dumanlar yükselince sürücü Yusuf Çolak’ın (50) emniyet şeridine çektiği yolcusuz otobüs, kısa sürede yanarak hurdaya döndü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun İstanbul istikametinde yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

  • DHA
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Yangın saat 15.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Karsak gişeleri yakınlarında meydana geldi. Yusuf Çolak idaresindeki plakası belirlenemeyen bir yolcu otobüsü yolcusuz olarak Balıkesir’den İstanbul’a giderken, motor bölümünde yangın çıktı. Kendisiyle birlikte yanında bir kişinin daha bulunduğu otobüsteki yangını farkeden sürücü Yusuf Çolak aracı emniyet şeridine çekti. Sürücü Çolak ve yanındaki kişi otobüsten hemen inerek yangına müdahale ettti. Ancak alevler bir anda otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti ancak otobüs kullanılamaz hale geldi.

6 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Otobüs yangını nedeniyle otoyolda İstanbul istikametinde trafik durduruldu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi esnasında yolda yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının ardından otoyolun 2 şeridi trafiğe açıldı. Yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.

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