Türkiye’nin öncelikli projesi Ovaköy Sınır Kapısı için teknik çalışmalar bayram sonrası başlıyor. Eylül’ün ilk haftası bölgeye gidecek heyet detaylı analizler yapacak, Bağdat’a uzanacak güzergaha son şekli verilecek. Gerekli alt yapı yatırımlarını Türkiye karşılayacak.

Türkiye, Ovaköy projesini önceliğine aldı. Türkiye ve Irak hükümetleri arasında varılan mutabakat gereği, teknik çalışmalar bayram sonrası başlayacak. Cumhurbaşkanlığı, Emniyet, Bayındırlık ve Karayollarından yetkililerin bulunduğu geniş bir heyet, fiziki şartların tespiti için Eylül’ün ilk haftalarında bölgeye gidecek. Böylelikle Ovaköy için ilk somut adım atılmış olacak.

GÜZERGAH BELİRLENECEK

Sahada yapılacak çalışmalarda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) kontrolündeki alanlardan geçmeksizin Suriye topraklarına da girilmeden ticaret yolunun nasıl bir hat üzerinden geçirileceği teknik olarak netleştirilecek ve güzergah belirlenecek. Detaylı analizler ve sahadaki tespitlerin ardından düğmeye basılacak. Ovaköy’ün tesisi için gerekli alt yapı yatırımları Türkiye tarafından karşılanacak.

KRİTİK KONU GÜVENLİK

Ovaköy kapısı için en kritik konu ise güvenlik. Sahadaki teknik analizlerin başlatılması sürecinde güvenliğin tesisi konusunda da çalışmalar yürütülecek. Bölgedeki yerleşik halkla görüşmeler yapılacak. Bölgeyi ekonomik açıdan da canlandıracak olan sürece bölge halkının da sıcak baktığı bilinmekle birlikte, Türkiye yolun açılması için gerekli tüm girişimlerde bulunacak. Bölgedeki aşiretlere Ovaköy kapısının bölgeye getireceği ekonomik refah ve huzur anlatılacak.

AMERİKA KARŞI ÇIKIYOR

Gerek Türkiye gerekse Irak’ın ortak irade ortaya koydukları yeni kapı ve ticaret yolunun tesisi karşısındaki en ciddi güç Amerika. Teröristler için serbest dolaşım alanına dönüşmüş olan bu bölge, ABD için de Suriye’deki PYD’nin Irak’tan takviyesi noktasında kullanılıyor. Sincar bölgesindeki kampları da düşünüldüğünde Amerika’nın, Suriye-Irak geçişini kontrol edecek olan Ovaköy-Musul hattının açılmaması için Irak hükümetine her türlü baskıyı yapabileceği belirtiliyor.

(Yeni Şafak)