Oy kullanmak için gittikleri okulda yakalandılar
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ve PKK/KCK üyesi olma suçundan aranan 3 kişi, oy kullanmak için gittikleri okullarda yakalandı.
- AA
FETÖ/PDY ile irtibatlı, iltisaklı olduğu gerekçesiyle daha önce meslekten ihraç edilen eski öğretmenler A.A. ve T.D. ile terör örgütü PKK/KCK üyesi olma sucundan aranan F.G, anayasa değişikliği halk oylamasında oylarını kullanmak için gittikleri okullarda Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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