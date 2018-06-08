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Oy verme işleminde ilk günde rekor kırıldı

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için dün 32 bin 224 oy kullandı.

  • İHA
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Almanya'da 13 başkonsolosluk bölgesinde kurulan sandıklarda 22 bin 218 oy kullanılırken, Fransa'da 5 bin 160, Avusturya'da bin 841 ve gümrüklerde 2 bin 99 oy kullanıldı. 1 Kasım seçimlerine göre ilk gün oy kullananlarda üç misli artış görülürken, oy verme işlemlerinin hafta sonları yoğun geçmesi bekleniyor.  
 
7-19 Haziran tarihleri arasında 60 ülkede 123 dış temsilcilikte oy kullanabilecek olan Türk vatandaşları, aynı zamanda 7-24 Haziran tarihleri arasında da 34 gümrük kapısında oy kullanabilecekler.

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