Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Oy vermek için 450 kilometre yol gittiler

Avrupalı Türkler referandum oylaması için 450 kilometre yol gitti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yaklaşık 19 bin 200 seçmenin bulunduğu Marsilya Bölgesinde Türk seçmenler otobüslerle sandıklara ulaştırılıyor. Otobüs yolculuğu gidiş dönüş 450-500 kilometreyi bulan Agde ve Beziers kenti sakinleri Türkler sabah saat 07.00'de yola çıkarak toplamda gidiş dönüş 6-7 saat, oylama sırası dâhil olmak üzere ortalama gününün 7-8 saatini referandum oylamasına ayırıyor. Yol boyunca bayraklar ve sloganlarla motive olan seçmenler, bu oylamayı "vatani görev" addediyor.

Yolculuk rekoru ise gidiş dönüş 9 saat yolculuk ile Rodez bölgesinden gelen Türk seçmenlerde bulunuyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Maskeli teröristler'Evet' oyu kullanacakları silahla tehdit etti

Maskeli teröristler'Evet' oyu kullanacakları silahla tehdit etti

TRT muhabirinin harika doğa evi

TRT muhabirinin harika doğa evi

Nisan karı yolu kapattı, ulaşım aksadı

Nisan karı yolu kapattı, ulaşım aksadı

Yüzbinler 'Evet' için Gündoğdu Meydanı'nda buluştu

Yüzbinler 'Evet' için Gündoğdu Meydanı'nda buluştu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA