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Oynanacak maçlar dolayısıyla bugün ve yarın Metro İstanbul seferleri saat 01.00'e kadar uzattı

Metro İstanbul, bugün ve yarın oynanacak maçlar dolayısıyla tüm hatlarda seferlerini saat 01.00'e kadar uzattı.

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 İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:
 
"Yolcularımız, 26 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor ve 27 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak Galatasaray-Alanyaspor maçı nedeniyle tüm hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00'e kadar uzatılacaktır. Tüm takımlarımıza başarılar ve iyi yolculuklar dileriz." 

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