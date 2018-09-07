Oyun devi Tencent, çocuklara yaş ve süre sınırı getiriyor

Bu ayın ortasında devreye alınması beklenen sistem, Honour of Kings adlı yeni oyun ile oyun severlerin karşısına çıkacak. Oyun kamu güvenliğiyle ilgili kurumundan gelen verilerle oyuna girilen isimleri karşılaştırarak, yaş sınırının altındaki çocukları bağımlılık önleme sistemine ekleyecek.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, oyun oynayan çocukların göz sağlığıyla ilgili bir şeyler yapılması gerektiğini söylemişti. Ağustosta bir haber ajansına konuşan Cinping, küçük çocuklar arasında miyopun yaygınlaştığını belirtmişti.

Çin'de oyunlar konusundaki bir başka önemli gelişme ise martta yaşandı. Düzenleyici kuruluşu üçe bölen Çin hükümeti, basın, film, radyo ve TV için çalışmaları başlatırken, oyunların yayına alınması için gereken onayları da durdurmuştu.

Tencent'in Honour of Kings ile duyuracağı yaş kontrolü başarılı olursa, şirketin diğer oyunlarında da geçerli olacak. Bağımlılık önleme sistemi ise 12 yaşın altındakiler için günde 1 saat, 12-18 yaş arasındakiler içinse 2 saate kadar sınırlama getiriyor.

Buna ek olarak, çocuğun yapabileceği harcama da bir uyarı sistemine bağlanıyor. Aylık harcama miktarı 300 yuanı (yaklaşık 290 TL) geçince, ebevynler bilgilendiriliyor.

(Haber Türk)