Oyuncu Mehmet Aslan gözaltına alındı
Oyuncu Mehmet Aslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı.
- İSTANBUL (İHA)
Attığı tweetler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilen Aslan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. Aslan'ın bugün öğleden sonra ifade vermek üzere savcılığa çıkarılması bekleniyor.
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