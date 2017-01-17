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Oyuncu Mehmet Aslan serbest bırakıldı

Oyuncu Mehmet Aslan savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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Oyuncu Mehmet Aslan hakkında, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltı kararı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı alındığını öğrenen Aslan, Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne geldi.

Aslan, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

 

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