Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Özalp’ta silahlı sopalı kavga: 2’si ağır 5 yaralı

Van’ın Özalp Devlet Hastanesi bahçesinde iki aile arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, bu gün akşam saatlerinde Özalp Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Olay esnasında kavganın arasında kalan 3 hastane personeli hafif yaralanırken bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kavgada hastanenin camları zarar gördü. Kavgaya karışan ve araçla kaçan 7 kişi, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Olayda ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Van‘daki çeşitli hastaneler sevk edildi.

Olay ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
8 ilde 34 ev soyan hırsızlar kamerada

8 ilde 34 ev soyan hırsızlar kamerada

Efsane film karakterlerinin gerçek yüzleri

Efsane film karakterlerinin gerçek yüzleri

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

150 bin pet şişe ile kendi adasını inşa etti

150 bin pet şişe ile kendi adasını inşa etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA