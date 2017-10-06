Özalp’ta silahlı sopalı kavga: 2’si ağır 5 yaralı

Olay, bu gün akşam saatlerinde Özalp Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Olay esnasında kavganın arasında kalan 3 hastane personeli hafif yaralanırken bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kavgada hastanenin camları zarar gördü. Kavgaya karışan ve araçla kaçan 7 kişi, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Olayda ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Van‘daki çeşitli hastaneler sevk edildi.

Olay ilgili soruşturma başlatıldı.