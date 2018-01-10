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Özbekistan kendi uzay sanayisini oluşturacak

Özbekistan, havacılık sanayisini tekrar canlandırma ve kendi uzay sanayisini oluşturmaya karar aldı.

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2018 yılının Özbekistan'da “Aktif girişimciliği, inovasyon düşünceler ve teknolojileri destekleme yılı” olarak ilan edilmesi ardından uygulamaya girecek olan Devlet programından ülkenin havacılık sanayisini tekrar canlandırma ve uzay sanayisini oluşturma kararı de yer aldı.
 
2018-2035 yıllarını kapsayan strateji kapsamında gerçekleştirilecek Özbekistan'ın uzay sanayisini oluşturma projesi, devlet-özel sermaye ortaklığında yabancı yatırımcıları çekerek hayata geçirilmesi hedefleniyor.
 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından yapılan ilgili açıklamaya göre, Özbekistan'da Devlet Uzay Etkinlikleri Ajansı da kurulacak. (İHA)

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