Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı

Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz yaptığı açıklama "Bir kaç kez sette baygınlık geçirdi .Son 15 günde bir kaç kez hastaneye gittik. Tetkikler yapılıyor. Muhtemelen yoğun çalışma temposuna bağlı bir durum. Şuan korkulacak bir şey yok. Evde dinleniyor" dedi. (Akşam)
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