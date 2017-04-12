Özdemir, 16 Nisan'daki halk oylaması dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, istikrarlı yönetim sistemine sahip devletlerin tarih boyunca dünya düzeninde söz sahibi olduğunu, istikrarsız yönetimlere sahip devletlerin ise hep yön verilen ve vesayet altında kalmış devletler olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin yönetimde istikrara sahip olduğu zamanlarda ekonomik olarak güçlendiğini ve dünyada söz sahibi olduğunu ifade eden Özdemir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi çatal kazık yere batmaz. Ekonomimizin güçlenmesi, devletimizin bekası ve dünyada da söz sahibi olabilmek için güçlü bir iktidarın olması şarttır. Güçlü bir iktidar için de istikrar şarttır." ifadesini kullandı.

Özdemir, anayasa değişikliğinin Türkiye'de birliği, bütünlüğü, büyümeyi, yönetimde istikrarı ve temsilde adaleti sağlayacağına inandığını vurgulayarak, "Türkiye'yi tekrar geçmişte olduğu gibi dünya düzeninde söz sahibi ve tüm mazlum milletlerin umudu yapacak, ekonomiyi güçlendireceğine inandığımız, bu anayasa değişikliği referandumunda 'inadına değil, inandığımız için, Türkiye ve gelecek nesillerimiz için' Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı yönetimi olarak 'evet' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.