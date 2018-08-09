Özel Harekât polisimizi şehit eden 2 terörist, bu mağarada öldürüldü

Yüksekova'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çobanpınar köyü Meskan Tepe mevkisinden, 3 Ağustos'ta görevden dönen polisleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada, 9 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Hakkari'ye sevk edildi. Tedaviye alınan yaralı polislerden Recep Emre Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Yaralı polislerin tedavisi devam ederken, Hakkari Emniyet Müdürlüğü, bölgeden kaçan teröristlerin peşine düştü. Yapılan teknik takip sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Yüksekova'nın Onbaşılar Köyü Çardaklı mevkisindeki bir mağarada gizlendikleri belirlendi. Dün, bölgeye operasyon düzenlendi. Operasyonda, olayın failleri olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Bölgeyi çembere alan özel harekât polisleri ve askerler, teröristlerin etkisiz hale getirildiği mağaraya girerek arama çalışması yaptı. Güvenlik güçleri, arama sırasında mağarayı görüntüledi.