Özel harekat polisini şehit eden teröristler öldürüldü
Van ve Hakkari'de düzenlenen terör operasyonlarında, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Van'ın Gürpınar ile Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde jandarma birlikleri tarafından düzenlenen operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e ulaştı.
Yılmaz'ın kanı yerde kalmadı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ölü ele geçirilen 2 teröristin, 3 Ağustos'ta aynı bölgede polis özel harekat (PÖH) birliklerine yapılan EYP’li saldırıyı gerçekleştiren teröristler olduğu tespit edildi.
EYP’li saldırıda özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz şehit olmuş, 10 polis de yaralanmıştı.
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