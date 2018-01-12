Özel Harekat'a 'başkanlık' jesti

15 Temmuz darbe girişimi sırasında 51 şehit veren Özel Harekat Daire Başkanlığı’na hükümetten statü jesti geldi. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Özel Harekat Daire Başkanlığı kapatıldı.

Yetkililer söz konusu birimin bundan sonra Özel Harekat Başkanlığı olarak faaliyet göstereceğini söyledi.

Hürriyet'in haberine göre bilgi veren kaynaklar “Böylece dairenin statüsü artırılmış oldu. Yeni dönemde Özel Harekat Başkanlığı çalışmalarını sürdürecek, herhangi bir kapatma kararı yok” dediler.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "25/08/2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığı yeniden yapılandırılmış ve statüsü yükseltilerek Özel Harekat Başkanlığı kurulmuştur. 16/11/2017 tarihinden itibaren Özel Harekat Dairesi Başkanlığının faaliyetleri Özel Harekat Başkanlığı adı altında devam etmekte olduğundan, Özel Harekat Daire Başkanlığı 12 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmıştır" denildi.