İstanbul'da bir hastanenin çatısında yangın çıktı

İstanbul'da Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki Özel Saygı Hastanesi'nde yangın çıktı.
Çatıdaki yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
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