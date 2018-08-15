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İstanbul'da bir hastanenin çatısında yangın çıktı

Sultanbeyli'de özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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İstanbul'da Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki Özel Saygı Hastanesi'nde yangın çıktı. 
 
Çatıdaki yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
 
Yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

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