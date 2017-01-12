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Bir 'Gönül dili' hikayesi 20 yıldır süren vefa

Ömrü boyunca hiç duyamadı, hiç konuşamadı, daha sonra da gözlerini kaybetti. Ama hayata daha sıkı sarıldı İsmet Kabasakal. 73 yaşındaki engelli Kabasakal, cami görevlisi Mustafa Kütükçü ile el ele verdi, yepyeni bir gönül dili inşa etti.

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Biri cami görevlisi diğeri aynı camiin 20 yıldır değişmeyen müdavimi görme ve işitme engelli İsmet Kabasakal aralarında geliştirdikleri özel iletişim tekniği ile İmam Hatip Mustafa Kütükçü 20 yıldır engelli İsmet Kabasakal'a cuma hutbesini anlatıyor. Bu büyük vefa örneğinin Sergilendiği Seyit Hasan Camii kapılarını 24'e açtı.

Aynı dili konuşanların bile anlaşamadığı şu günlerde,  kurulan gönül köprüsü ise kalpleri fethetti

Ömrü boyunca hiç duyamadı, hiç konuşamadı, daha sonra da gözlerini kaybetti. Ama hayata daha sıkı sarıldı İsmet Kabasakal. 73 yaşındaki engelli Kabasakal, cami görevlisi Mustafa Kütükçü ile el ele verdi, yepyeni bir gönül dili inşa etti.

İmam Mustafa Kütükçü ile 73 yaşındaki İsmet Kabasakal 19 yıldır dostlar. Ve neredeyse 20 yıldır her cuma namazı sonrası cuma hutbesi aynı gönül köprüsü ile aktarılıyor. Mustafa Kütükçü için görme ve işitme engelli İsmet Kabasakal'ın yeri bambaşka.

İmam Kütükçü Hazreti Ali'nin ''bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum'' sözünü kendine rehber edinmiş. Ortaya bu özel iletişim yöntemi çıkmış.  

 

 

 

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