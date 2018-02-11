Özel Kuvvetler, Afrin'de 380 teröristi kıstırdı

Afrin'de Özel Kuvvetler sabah saatleri itibarıyla, dün askerlerimizin şehit olduğu Ömer Uşağı ve Mahal Uşağı bölgesinde çok geniş çaplı operasyon başlattı.

Gazete Habertürk'ün aktardığına göre, 380 kişilik bir terörist grup yaklaşık 220 hanelik Mahal Uşağı ve Ömer Uşağı köyünde sıkıştırmış durumda. Örgütün Halil Köyü'ne olası takviye yolları olan iki güzergah da kapatılmış durumda.

Bu arada, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nın 23. gününde, bir köy daha teröristlerden temizlendi. Hacı İskender Köyü'nün PYD/PKK'dan alındığı duyuruldu.

TSK'dan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, şu ana kadar etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 1266'ya yükseldiği belirtildi.

TERÖR HEDEFLERİ HAVADAN VE KARADAN VURULUYOR

Harekat kapsamında terör unsurlarından arındırılması hedeflenen Afrin'in Cinderes, Bafelyun Tepesi, Şeyh Huruz Dağı, Kefer Cenne, Şeran ve Racu beldesi bölgeleri havadan ve karadan ateş altına alınmaya devam ediyor. TSK'ya sait savaş uçakları Afrin'deki terör hedeflerini havadan, sınır hattında konuşlu birlikler de obüs ve çok namlulu roketatarlar ile karadan terör mevzilerini baskı ateşi altına almayı sürdürüyor. TSK tarafından tam isabetle vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar, Kilis ve Hatay sınırından da görülüyor.