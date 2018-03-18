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Özel kuvvetler Afrin’e girdi

Zeytin Dalı Harekatı’nın 57. gününde Hatay-Azez cephesinin birleşmesiyle Afrin üç taraftan kuşatıldı.

  • KEMAL GÜMÜŞ - ADNAN GÜL
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Meskun mahal operasyonu için özel kuvvetler gece birçok noktadan kent merkezine girdi. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Sınır birliklerine de çeşitli illerden takviye yapıldı. 

MABATLI’DA KISKAÇ

Afrin’in kuzeybatısındaki son belde merkezi Mabatlı da çembere alınarak, PYD/PKK’lılar bölgede kıstırıldı. Operasyonun başından bu yana öldürülen terörist sayısı 3 bin 569’a yükseldi. Kontrol altına alınan kritik bölge sayısı da 273’e ulaştı.

Öte yandan Afrin ilçe merkezindeki teröristlerin bir bölümü sivil araçlarla ayrılmaya başlarken, bir kısmı da DEAŞ’ın taktiğiyle tünel ve sığınaklara gizlenip çatışmaya hazırlanıyor. Afrin’de son 2 gündür YPG/PKK’nın yaptığı hazırlık da DEAŞ taktiğiyle örtüşüyor. Örgüt son 48 saatte yüzlerce silahlı mensubunu sivil araçlarla tahliye etti. Geçen hafta ilçedeki üst düzey elebaşlarını çıkaran örgüt, orta düzey elebaşlarını da hızla bölgeden uzaklaştırdı. 

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