Özel okul teşvik nedir başvurular nasıl yapılır MEB Özel okul teşvik başvurusu ne zaman

Özel okul teşvik nedir başvurular nasıl yapılır Özel okul teşvik başvurusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ne zaman alınmaya başlanacak? Özel okul teşvik ücretleri ne kadar olacak? 2018 Özel okul teşvik başvurusu için velilerin beklentisi devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığınca, özel okullarda okumak isteyen öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteği Özel okul teşvik başvurusu için heyecenlı bekleyiş sürüyor. Teşvikten yararlanmak isteyen öğrenciler e-Okul, özel okulların ise MEBBİS üzerinden yapacak. Eğitim ve öğretim desteğine müracaat eden okullar ve illerin destek kontenjanları ile tercih işlemi yapabilecek Teşvikten yararlanma hakkı kazanan öğrencilerin 15 tercih hakkı bulunacak. Evlatlarının eğitim hayatını özel okulda sürdürmek isteyen veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl vermeye başladığı eğitim ve öğretim desteğinin ne zaman başvuruya açılacağını araştırmaya başladı. Özel okul teşvik başvurusu için geri sayım başladı. Eğitimlerini özel liselerde sürdürmek isteyen öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlayacağı özel okul teşvik başvurusu ile yapacağı müracaatlar için geri sayım başladı. 2018-2019 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği kapsamında tercih yapılabilecek özel okulların listesine "https://ookgm.meb.gov.tr/" internet adresinden erişilebilecek.



ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?



Geçtiğimiz yıl ‘Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama Kılavuzu’ ağustos ayında açıklanmıştı. Bu yıl da kılavuzun aynı zaman diliminde açıklanacağı tahmin ediliyor.



ÖZEL OKUL YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?



Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.



Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecektir.



Temel liselerde 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20'si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40'ı kadar öğrenci yerleştirilecektir.









Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.



Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecektir. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacaktır.



Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.



Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.



TEŞVİK NE KADAR?



Milli eğitim Bakanlığı tarafından özel okullarda okuyan öğrencilere sağlanan eğitim öğretim desteği kapsamında 2017-2018 öğretim yılı için, okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere 3 bin 60 lira, ilkokul ve temel lise öğrencilerine 4 bin 280 lira, ortaokul ve diğer liselerde okuyan öğrencilere ise 4 bin 280 lira destek ödemesi yapılacağı açıklandı.



ÖZEL OKUL TEŞVİK EK YERLEŞTİRME



Bu tarih aralığında destekten faydalanma hakkına sahip olamayan öğrenciler ise 25 Eylül tarihinde gerçekleşecek Ek Yerleştirme Sonuçlarını bekleyecek. Bu tarihlerde destek hakkından faydalananlar, 25-29 Eylül aralığında Ek Yerleştirme kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. İlkokul, ortaokul ve ortaöğretimde okuyan ve teşvik almaya hak kazanan öğrenciler eğitim kademesinin sonuna kadar bu haktan yararlanıyor. Buna göre, 75 bin öğrenciye ilk defa eğitim ve öğretim desteği verilecek. Daha önceki yıllarda destek almaya hak kazanan öğrencilerle birlikte bu rakam 340 bine çıkacak.

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 2 bin 860 lira, ilkokuldaki 15 bin öğrenciye 3 bin 440 lira, ortaokuldaki 15 bin öğrenciye 4 bin lira, lisedeki 15 bin öğrenciye 4 bin lira ve temel lisedeki 24 bin öğrenciye ise 3 bin 440 lira destek verilecek. Bu yıl eğitim öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin isimleri ile destek alacak özel okulları "www.meb.gov.tr" internet adresinden öğrenmek mümkün.









TEŞVİK ÜCRETLERİ



İlk defa destek verilecek 75,000 özel okul öğrencisine, her biri için 3,060 TL ile 4,280 TL öğrenim desteği sağlanacak. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve 2017-2018 öğretim yılında özel okul öğrencilerine verilecek öğrenim desteklerinin miktarını belirleyen tebliğe göre, kapsam dahilinde ilk defa destek alacak 6,000 okul öncesi eğitim kurumu öğrencisine 3,060 TL, 15,000 ilkokul öğrencisine 3,680 TL, 15,000 ortaokul öğrencisine 4,280 TL, 15,000 lise öğrencisine 4,280 TL ve 24,000 temel lise öğrencisine 3,680 TL olmak üzere 75,000 öğrenciye 290.2 milyon lira destek verilmesi öngörülüyor. Tebliğde ayrıca, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında yukarıda sayılan okul kademe ve türleri için toplam 340,000 öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verileceği belirtildi.