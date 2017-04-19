Özel okul ücretlerine MEB’den e-takip

Yeni eğitim-öğretim yılı için hazırlıklara başlayan özel okullar fiyatlarını Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) esaslarına göre belirliyor. Bu kapsamda bakanlık geçen yıl kurduğu elektronik takip sistemiyle denetlemelere başladı. MEB tarafından okulların ara sınıflarının eğitim ücretlerine ilişkin Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında, nisan ayı için özel okulların maksimum artış oranı yüzde 18.69 olacak. Bakanlığın bu hesabı, kayıt yapılan aydan geriye doğru 12 aylık enflasyon miktarı üzerinden belirleniyor. Özel okullar, bakanlığın belirlediği maksimum artış ücretinin üzerinde bir artış yapamıyor.

Velilerin mağduriyet yaşamaması için yapılan bu düzenlemede ayrıca, özel okullara yapılan ödemelerin bankalar üzerinden yapılması da hükme bağlanmıştı.

UYMAYANA CEZA VAR

Örneğin geçen yıl 10 bin liraya kaydolan bir öğrencinin bir sonraki yıl ödeyeceği kayıt ücretinin en fazla 11 bin 800 olması gerekirken, bu rakamın üzerinde bir ücret istenmesi halinde, Bakanlığın elektronik takip sistemi devreye giriyor. Mevzuata aykırı artışların sistemden tespiti ile gerekli idari para cezası işlemi başlatılıyor. Bakanlık müfettişleri, özel okullara ilişkin ücret artışına ilişkin denetimlerinde, öğrencinin kaydolduğu yıldaki ücret ve veli ile yapılan sözleşmeyi esas alıyor. Elektronik takip dışında, velinin ara sınıflarda ücret artışının Bakanlığın belirlediği oranın üzerinde çıkması halinde yapacağı şikayetler de mercek altına alınarak inceleniyor.