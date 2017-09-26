Özel okul ve dershane çalışanlarına operasyon düzenlendi: 38 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, KHK'lar ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı ByLock kullanıcısı 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, KHK'ler ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı ByLock kullanıcısı 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatleri itibariyle başlatılan operasyonlarda, şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri devam ediyor.