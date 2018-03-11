Özel Türk jeti İran'da düştü: 11 kişi hayatını kaybetti

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan Kiyar ilçesi Kriz Masası Müdürü Kademali Merdani, Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan ve İstanbul'a giden özel Türk uçağının ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Kiyar ilçesinde düştü.

Ulaştırma Bakanlığından açıklama

Ulaştırma Bakanlığı, İran'da bir Türk jetinin radardan kaybolduğunu bildirdi. Özel jetin Başaran holdinge ait olduğu kaydedildi. Açıklamaya göre, jette 8 yolcu 3 mürettabat bulunuyordu.

Merdani, olay yerine arama ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini de kaydetti.

Görgü tanıkları: Uçak havada alev almıştı. Sonra düştü ve patladı

UÇAK KAZASINDA ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU



Özel uçakta yer alan isimler belli oldu. 2 pilot, 1 hostes ve 8 yolcudan oluşan isimler şöyle:



Mina Başaran, Jasmin Baruh Siloni , Liana Hananel, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkuni Ayşe And.



Hostesin ismi Eda Uslu.



Pilotların isimleri ise Beril Gebeş ile Melike Kuvvet.

PİLOTLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Hayatını kaybeden pilotların isimlerinin Melike Kuvvet ve Beril Gebeş olduğu öğrenildi.

UÇAK KAZASINDA ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Özel uçakta yer alan isimler belli oldu. 2 pilot, 1 hostes ve 8 yolcudan oluşan isimler şöyle:



Mina Başaran, Jasmin Baruh Siloni , Liana Hananel, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkuni Ayşe And.



Hostesin ismi Eda Uslu.



TÜRKİYE'DEKİ İLK ÖLÜMLÜ İŞ JETİ KAZASI

11 kişinin hayatını kaybettiği bu kaza, Türk sivil havacılığındaki ilk ölümlü iş jeti kazası oldu.

İKİ İŞ JETİ VAR

İş adamı Hüseyin Başaran’a ait iki iş jeti bulunuyor. Bu uçaklardan biri daha uzun menzilli Global Express (tescili TC-FRK), diğeri de İran’da düşen Challenger 604’di.

Çift motorlu Challenger 604, Kanadalı Bombardier şirketi tasarımı. Orta menzilli uçağın yolcu kapasitesi 12. Başaran Holdin'e ait uçak 2001 modeldi. İmalat numarası ise 5494'tü.