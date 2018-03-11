Özel Türk jeti İran'da düştü: 11 kişi hayatını kaybetti
İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde, Başaran Holding'e ait olduğu belirtilen özel bir Türk uçağının düştüğü bildirildi.
- AJANSLAR
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan Kiyar ilçesi Kriz Masası Müdürü Kademali Merdani, Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan ve İstanbul'a giden özel Türk uçağının ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Kiyar ilçesinde düştü.
Ulaştırma Bakanlığından açıklama
Ulaştırma Bakanlığı, İran'da bir Türk jetinin radardan kaybolduğunu bildirdi. Özel jetin Başaran holdinge ait olduğu kaydedildi. Açıklamaya göre, jette 8 yolcu 3 mürettabat bulunuyordu.
Merdani, olay yerine arama ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini de kaydetti.
Görgü tanıkları: Uçak havada alev almıştı. Sonra düştü ve patladı
UÇAK KAZASINDA ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Özel uçakta yer alan isimler belli oldu. 2 pilot, 1 hostes ve 8 yolcudan oluşan isimler şöyle:
Mina Başaran, Jasmin Baruh Siloni , Liana Hananel, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkuni Ayşe And.
Hostesin ismi Eda Uslu.
Pilotların isimleri ise Beril Gebeş ile Melike Kuvvet.
PİLOTLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Hayatını kaybeden pilotların isimlerinin Melike Kuvvet ve Beril Gebeş olduğu öğrenildi.
UÇAK KAZASINDA ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Özel uçakta yer alan isimler belli oldu. 2 pilot, 1 hostes ve 8 yolcudan oluşan isimler şöyle:
Mina Başaran, Jasmin Baruh Siloni , Liana Hananel, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkuni Ayşe And.
Hostesin ismi Eda Uslu.
TÜRKİYE'DEKİ İLK ÖLÜMLÜ İŞ JETİ KAZASI
11 kişinin hayatını kaybettiği bu kaza, Türk sivil havacılığındaki ilk ölümlü iş jeti kazası oldu.
İKİ İŞ JETİ VAR
İş adamı Hüseyin Başaran’a ait iki iş jeti bulunuyor. Bu uçaklardan biri daha uzun menzilli Global Express (tescili TC-FRK), diğeri de İran’da düşen Challenger 604’di.
Çift motorlu Challenger 604, Kanadalı Bombardier şirketi tasarımı. Orta menzilli uçağın yolcu kapasitesi 12. Başaran Holdin'e ait uçak 2001 modeldi. İmalat numarası ise 5494'tü.
AA muhabirine konuşan İran Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Şahin Fethi, uçağın düştüğü bölgeye 10 arama kurtarma timinin sevk edildiğini söyledi.
Dağlık bölgede düşen uçakta patlama olduğuna işaret eden Fethi, olumsuz hava şartlarının arama kurtarma çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceğini de ifade etti.
Öte yandan, Tesnim Haber Ajansına konuşan Kiyar Kaymakamı Kademali Merdani, bölgedeki kar ve sağanak yağışın çalışmaları olumsuz yönde etkilediğini belirterek, uçağın düştüğü bölgeye gitmek üzere 50 kişilik dağcı ekibinin hazırlandığını aktardı.
Ayrıca İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamasında, Türk uçağının düşmesi nedeniyle üzüntülerini bildirdi.
Akşam saatlerinde İstanbul'a gitmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
Ulaştırma Bakanlığı, İran’da düşen özel jet ile ilgili açıklama yaptı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarja OMSJ Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanına gitmek üzere havalanan Başaran Holding’e ait TC-TRB kuyruk tescilli Canadair CL-600 tipi özel jetin, teknik ariza çağrısı yaptıktan kısa bir süre sonra yerel saatle 14.40, Türkiye saati ile 17.40 sularında İsfahan’ın 80 mil Güneybatısına düştüğü belirlenmiştir” denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında, “İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve İran Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi yetkililerinden alınan telefon bilgisine göre; arama kurtarma ekiplerinin kaza yerine henüz ulaşamadıklarını, yerel halkın kaza mahalline ulaştığı, yerel halktan destek alındığı öğrenilmiştir. Bakanlığımız İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile irtibat halinde olup gelişmeleri yakından takip etmektedir. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ile AFAD ekipleri, söz konusu kazaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı tarafından tahsis edilen bir uçakla kaza yerine gideceklerdir” ifadelerine yer verildi.
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