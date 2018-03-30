Özelleştirmeler sonucu işten çıkarılanlar 'sözleşmeli' olabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4C maddesi uyarınca çalışan "geçici personel"in, özelleştirme uygulamaları sonucu istihdam edilenler de dahil olmak üzere aynı kanunun 4B maddesi kapsamında, "sözleşmeli personel" olarak istihdam edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Kararla 4C statüsünün tamamen kaldırıldığı vurgulanan açıklamada, bundan sonra özelleştirme uygulamaları sonucunda iş akitleri feshedilecek işçilerin "sözleşmeli personel" olarak istihdam edilmesinin mümkün kılındığı ve hala kamu kurumlarında "geçici personel" statüsünde çalıştırılanların da "sözleşmeli personel" statüsüne geçirilmesine ilişkin düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, 2 Nisan 2018 itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında geçici personel olarak çalıştırılanları "anketör", Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığında ve özelleştirme uygulamaları sonucu kamu kurumlarında aynı pozisyonda çalıştırılanlardan lise ve altında öğrenim görenleri "idari destek görevlisi", yükseköğrenim görenler de "idari büro görevlisi" unvanlarıyla sözleşmeli personel statüsüne alınacağı aktarıldı.

Bu kapsamda 4C'den "sözleşmeli personel" pozisyonlarına geçirilenlerin mevcut ücretlerine kıyasla yüzde 10 oranında artış yapılacağı ifade edilen açıklamada, bu çalışanların 2018-2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi'nden 4B statüsünde çalışanlara yönelik bağıtlanan tüm sosyal haklardan faydalanacağı kaydedildi.

Öte yandan sözleşmeli personel statüsüne 2 Nisan'da geçirilecek çalışanların, mevcut görevlerini yürütmeye devam edeceği aktarılan açıklamada, 4B statüsünde çalışanların izinleri konusunda da hazırlıkları süren düzenleme tamamlandığında, bunun getireceği izin haklarının 4C'den 4B'ye geçenler için de geçerli olacağı bilgisi verildi.