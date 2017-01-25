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Özgecan'ın katillerine yapılan silahlı saldırıda 5 sanığa tahliye

Hükümlü Ahmet Suphi Altındöken'in Adana'daki cezaevinde silahlı saldırıda ölmesi, babasının ise yaralanmasıyla ilgili davada katil zanlısı hükümlü sanık Gültekin Alan dışındaki 5 sanığın tahliyesine karar verildi.

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Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlülerden Ahmet Suphi Altındöken'in Adana'daki cezaevinde silahlı saldırıda ölmesi, babası Necmettin Altındöken'in ise yaralanmasıyla ilgili 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
 
Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, katil zanlısı hükümlü sanık Gültekin Alan, infaz koruma memuru Hacı Ahmet Özdoğan, hükümlü Hüsamettin Bağlar, silahı cezaevine soktuğu iddia edilen Bağlar'ın eşi Gamze Bağlar ile Ahmet Tekin Baykal ve Ferhat Yüksel ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Serkan Akkoca ise duruşmaya gelmedi.
 
Mahkeme heyeti, Alan'ın tutukluluğunun devamına, diğer sanıklar Hacı Ahmet Özdoğan, Hüsamettin Bağlar ve eşi Gamze ile Ahmet Tekin Baykal ve Ferhat Yüksel'in mevcut delil durumunu değerlendirerek tahliyesine karar verdi.
 
Duruşma eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

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