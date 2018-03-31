Özülker: Fransa, Paris’te büyükelçi olduğum dönemde de PKK’ya destek verdi

2002-2005 yılları arasında Paris Büyükelçiliği görevini yapan Uluç Özülker, TRT Haber'de Fuat Kozluklu'nun sunduğu haber programında Fransa'nın terör örgütü PKK/PYD'yle ilgili açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi olarak görev yaptığı yıllarda Fransa'nın terör örgütü PKK'ya verdiği desteğe dikkat çeken Özülker, Avrupa’daki PKK’lı teröristlerin sözde olağan genel kurul adı altında yaptıkları toplantıyla ilgili Fransa'nın terör örgütüne verdiği desteği gözler önüne serdi. Özülker, "Kırmızı bültenle aradığımız kişiler var. Ben giderim, "Şuraya geliyorlar, şu kişilerle toplantı yapılacak" diye yetkililere bildiririm. Tabii bizim de istihbaratımız var. Mesela yıllık Avrupa’daki PKK’lıların olağan genel kurul gibi topladıp da yaptıkları bir toplantı yaparlar. Bunları da Fransa destekler ve onları organize eder. Dersiniz "Onlar da gelecek tutuklayın", giderler arkasından “Türkler haber aldı, siz buraya gelmeyin” diye sonra arkasından gelir ve “Sizin istihbaratınız yanlışmış, öyle bir şey yok”. derler. Ve bunu görev yaptığım süre boyunca gidip devamlı muhataplarımla görüştüm. Hiçbir şey yapmadılar" dedi.