Padişah fermanı operasyonu
İstanbul'da, 18. yüzyıla ait padişah fermanları ele geçirildi. Polis, ellerinde tarihi eser bulunan kişilerin söz konusu eserleri yurt dışına çıkararak satmayı planladıkları yönünde istihbarat edindi.
İncelemelerde; tarihi eserlerin Ataşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Kadıköy ve Üsküdar'daki adreslerde saklandığı belirlendi. Eş zamanlı basılan adreslerde; 18. yüzyıla ait olan ve 3. Ahmet, 1. Mahmut ve 3. Selim'e ait oldukları belirlenen 10 padişah fermanı buldu. Yapılan aramalarda ayrıca; Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait bin 442 sikke, Helenistik döneme ait 36 adet obje, 5 adet İslami döneme ait mühür, 4 adet kil veya plaster mühür baskısı, 15 adet farklı dönemlere ait ok uçları, haç, figür, bronz iğnenin de aralarında bulunduğu 15 arkeolojik obje de bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheliden İ.Ç.'nin özel bir müzeden emekli olduğu belirlendi.
Kaynak: SABAH
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