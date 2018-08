PMYO polislik alımı başvuru şartları nedir PMYO polis alımı başvuru işlemi nasıl

PMYO polis alımı başvuruları ne zaman bitecek? PMYO polis alımı başvuru süresi ne zamana uzatıldı? PMYO başvurusu nasıl yapılır? PMYO polis alımı başvuru şartları nedir? 2018 PMYO 2 bin 500 Polis alımı nasıl olacak? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. On binlerce polis adayı PMYO sınavlarını beklemeye başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü de yaptığı açıklama ile PMYO ön başvuru ve ücret yatırma süresinin uzatıldığını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018 yılı PMYO ön başvuru işlemlerinin 13-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu. PMYO'lara 250'si kadın olmak üzere, 2 bin 500 polis memuru adayı alımı gerçekleştirilecek. PMYO öğrencilerinin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Eğitim sonunda başarı gösterenler polis memuru olarak göreve başlayacak. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından beklenen müjdeli haber nihayet verildi. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2 bin 500 polis adayı alımı yapılıyor. Alım yapılacak adayların 2 bin 250 kişisi erkek, geriye kalan 250 kişi de bayan adaylara verildi. Söz konusu ilana başvuruları lise mezunu adaylar yapabilecektir. Başvurular pa.edu.tr üzerinden yapılacak. İşte Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) polis alımı başvuru şartları ve detayları...

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) giriş sınavı için ön başvuru ve ücret yatırma işlemlerinin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı bildirildi.



Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018 yılı PMYO ön başvuru işlemlerinin 13-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceğinin duyurulduğu belirtildi.



Açıklamada, söz konusu süre içerisinde Kurban Bayramı tatili olması sebebi ile bankalarda başvuru ücreti yatırma işlemlerinde sıkıntılar yaşandığı ve başvuru tarihlerinin uzatılması için yoğun talep olduğu vurgulanarak, bu nedenlerden dolayı ön başvuru ve ücret yatırma işlemlerinin 31 Ağustos saat 23.00'e kadar uzatıldığı kaydedildi.



250'si kadın, 2 bin 500 öğrenci alınacak



PMYO'lara 250'si kadın olmak üzere, 2 bin 500 polis memuru adayı alımı gerçekleştirilecek.



Alımlara ilişkin ön başvurular Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" adresinden yapılacak.



Adaylarda aranacak şartlardan bazıları şöyle:



"T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 1 Ekim 2018 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 Aralık 2018 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 260.000 ham taban puan almış olmak. Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 150.000 ham taban puan almış olmak."



PMYO öğrencilerinin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak.



Eğitim sonunda başarı gösterenler polis memuru olarak göreve başlayacak.



Sınav takvimi ve diğer şartlara ilişkin bilgilere Polis Akademisi'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

PMYO BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Lise mezunu polis alımı başvurusu genç adaylar tarafından rağbet görüyor. Polis Meslek Yüksek Okulu'nda istihdam edileceği Emniyet Genel Müdürlüğü'nde, alımlar ile ilgili duyuru Polis Akademisi aracılığıyla gerçekleştirildi. Lise mezunu polis alımı başvurusu yapmak isteyen adaylar, başvuru ve detaylarını Polis Akademisi internet sitesi üzerinden görebiliyor.

Polislik başvurusu için süreç resmi olarak başladı. Lise mezunu on binlerce kişi tarafından merakla araştırılan 2018 polislik başvurusu, Polis Akademisi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Birçok adayın kabul edileceği 2018 PMYO'da bayan ve erkek aday eğitime tabi tutulacak.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından Sınav başvuru ücreti olan 100.00 TL (Yüz Türk Lirası), 13 Ağustos 2018 günü saat 09:00'dan 26 Ağustos 2018 günü saat 17:00'a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2018 Yılı PMYO Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacaktır.



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



a) T.C. vatandaşı olmak,



b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,



c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (260,00) ham taban puan almış olmak; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (150,00) ham taban puan almış olmak, (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)



ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2018) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1993 – 01 Ekim 2000 tarihleri arasında doğmuş olmak),



d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,



e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,



f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,



g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;



1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,



2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,"



ğ) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,



h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,



ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,



i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.



j) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,



k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

PMYO POMEM PAEM EĞİTİMLERİ NASIL OLUYOR?

En bariz fark olarak PAEM bünyesinde eğitim gören adayların, mezuniyet sonrası direkt olarak komiser yardımcısı rütbesiyle mezun olmasıdır. Bu durum PMYO ve POMEM için geçerli değildir. Buralardan mezun olan adaylar rütbesiz polis olarak göreve başlarlar. Yine farklardan biri de POMEM ve PAEM lise mezunlarından alım yapmazken, PMYO hem lise mezunlarından hem de lise son sınıfta eğitim gören adaylardan alımlar yapar. Sizler de eğer lise mezunu ya da lise son sınıf öğrencisiyseniz PMYO girişi için bekliyor olabilirsiniz. PMYO girişi için gerekli tüm bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağız.





PMYO Adayları İçin Başvuru Şartları ve Aşamaları



Öncelikle PMYO eğitim biriminin PAEM ve POMEM ‘e göre bazı farklılıkarı olduğunu belirtelim. PMYO eğitim süresi bakımından da bu iki birimden farklı sürelerde eğitim verir. Polislik hedefleyen adaylar için PMYO başvuru şartları ve aşamalarını tüm detaylarıyla sizlere aktarmak gerekirse;



PMYO başvurusunda bulunacak adaylarda lise mezunu olma şartı ya da lise son sınıfta okuma şartı aranmaktadır. İlkokul mezunu adaylar PMYO ya da başka bir polis eğitim birimi vasıtasıyla polis olamazlar. Polislik hedefleyen adaylar en az lise mezunu olmalıdır ve bu kural da yalnızca PMYO bünyesinde geçerlidir. Eğer PAEM ya da POMEM düşünüyorsanız, onlar için lise mezunu olmanız da yeterli değildir. O birimler için aranılan eğitim seviyesi en az lisans ve ön lisanstır. Hatta PAEM adayları için yalnızca lisans geçerlidir. Yani üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinde eğitim alınmış olması ve geçerli bir diplomaya sahip olunması gereklidir. Lise mezunu ve lise son sınıfta okuyan polislik adayları için tek seçenek PMYO ‘dur. Bunun için PMYO konusunda dikkatli şekilde hazırlanmaları gerekmektedir. Eğer adaylar lise eğitimini yurtdışında almışlarsa da okudukları lise diplomasının Türkiye sınırlarında geçerliliği olması gerekmektedir.



Eğer bahsettiğimiz şekilde lise mezunuysanız ya da lise son sınıfta okuyup mezun olmaya hazırlanıyorsanız PMYO için başvurabilirsiniz. Eğer bu şartlara sahipseniz TYT sınavına hazırlanmaya başlayabilirsiniz. TYT sınavı, geçmişte YGS adıyla bilinen üniversitelere giriş sınavıdır. 2018 yılı itibariyle bu YGS sınavı yürürlükten kaldırılarak yerine TYT sınavı getirilmiştir. PMYO girişleri için esas alınan tek sınav puanı TYT puanıdır. Bazı adaylar PMYO girişleri için Polis Akademisi bünyesinde yazılı bir sınav yapılıp yapılmadığı konusunu merak ediyorlar. Polis akademisi çatısı altında ayrı bir yazılı sınav yapılmaz. Polis Meslek Yüksek Okulu ‘na girmek isteyen adaylar için geçerli olan tek yazılı sınav o yıl içerisinde yapılacak olan TYT sınavından alınacak puandır. Eğer adaylar 2018 yılı TYT sınavına girmişlerse o puan türü yalnızca o yıl için geçerli olu 2019 yılında 2018 yılı TYT puanı dikkate alınmaz. Yani KPSS sınavının 2 sene geçerli olmasıyla karıştırmamak gerekiyor. TYT sınavında baraj puanın 2018 için 260 olacağını tahmin ediyoruz. Elbette bu rakam 250 ya da 270 de olabilir. Çok yüksek ihtimalle bu belirttiğimiz rakamlar arasında olacaktır. TYT sınavından olabildiğince yüksek puan almaya çalışın. Çünkü TYT puanınız sizin PMYO girişiniz için %25 oranında etkisi bulunan bir puandır. Ne kadar yüksek puana sahip olursanız PMYO için giriş ihtimalinizi de o derecede arttırmış olursunuz.



Eğer yukarıda bahsettiğimiz gibi lise mezunu ya da lise son sınıf öğrencisiyseniz ve TYT sınavından istenilen baraj puanı aşmışsanız PMYO başvurusu için hazırsınız Elbette istenilen birçok şart vardır, onların tamamını karşıladığınızı düşünerek hazırsınız diyoruz. Detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. Bahsettiğimiz gibi baraj puan ve diplomanızda sıkıntı yoksa bu aşamada yapacağınız şey PMYO alım ilanını beklemek olmalıdır. PMYO alım ilanını www.pa.edu.tr sitesinde, yani Polis Akademisi resmi sitesinde bulabilirsiniz. Alım ilanında açıklanan ön başvuru tarihinde siteye girip online olarak ön başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Ön başvurunuzu yaptıktan sonra sonuçların açıklanmasını bekleyeceksiniz. Eğer ön başvurunuz olumlu neticelenmişse size asıl başvuru için belirlenen yeriniz ve sınav tarihleri iletilir.



Evraklarınızı hazırlayıp asıl başvuru için açıklanan yere giderek belgeleri yetkililere teslim edeceksiniz. Daha sonra sağlık mülakatı, fiziki mülakat ve sözlü mülakatlardan iyi sonuçlar almanız gerekiyor. Sağlık mülakatında polisliğe engel herhangi bir sağlık sorununa sahip olmadığınıza dair yetkili hastanelerden alınmış bir belge gereklidir. Aynı zamanda boyunuzun erkekler için en az 167 bayanlar için en az 162 olma şartı aranıyor ve vücut kitle endeksinizin boyunuza uyumlu olması şartı aranıyor. Fiziki mülakat ise adayların genelinin parkur diye bildiği kısım. Burada çeşitli engeller bulunuyor ve bu engelleri belirtilen sürede aşmanız isteniyor. Eğer engelleri devirirseniz ya da belirtilen süreyi aşarsanız da puanınız kırılıyor. TYT sınavının %25 oranında etkili olduğunu söylemiştik. Diğer %25 etki eden sınav da bu parkur diye bildiğiniz fiziki mülakat sınavı. En yüksek puan getiren ise sözlü mülakat dediğimiz kısım. Burada yetkili bir kurulun size soracağı sorulara vereceğiniz cevapların sonucuna göre puanlanacaksınız. Sözlü mülakat %50 oranında etkiye sahip olduğu için son derece önemlidir.



Asıl başvurunuz ve girdiğiniz mülakatlar sonrası, yapacağınız şey asıl başvuru sonucunu beklemek olmalıdır. Eğer asıl başvurunuz olumlu sonuçlanmışsa PMYO için belirlenen eğitim merkezine gideceksiniz. Polis Akademisi tarafından açıklanacak kıyafet yönetmeliğine uygun şekilde giyinip 2 haftalık intibak eğitimine tabi tutulacaksınız. Yani intibak eğitimi sizleri denemek için yapılan 2 haftalık bir eğitimdir. Burada polisliğe hazır olup olmadığınız Eğer polis olmaya uygun bir aday olduğunuza kanaat getirilirse size 1 hafta kadar ev izni verilecek. Evinize gidip hazırlık yapacaksınız ve tam eğitim için eşyalarınızla birlikte kaydedildiğiniz PMYO merkezine giderek eğitim almaya başlayacaksınız. Yani ilk olarak intibak eğitimini tamamlayıp daha sonra da asıl eğitime başlayıp, eğitim tamamlandıktan sonra polislik mesleğine adım atabilirsiniz.





PMYO için aranan şartların geneli POMEM veya PAEM ile hemen hemen aynıdır. Farklarından yukarıda bahsetmiştik. PMYO ‘nun lise mezunu adayları almasının en önemli fark olduğunu tekrar belirtelim. Bunun dışında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, boy şartlarına uygun olmak, kasten işlenen suçlardan ötürü 1 yıl ya da daha uzun süreli hapis yatmamış olmak, uyuşturucu veya alkol tedavisi görmüyor olmak ya da bu kötü alışkanlıklarla ilgili tedavi görmemiş olmak. Terör örgütleriyle hiçbir şekilde bağlantılı olmamak ve bu tür örgütlerin progpagandasını hayatı boyunca hiçbir zaman yapmamış olmak, Silah taşımak için herhangi bir engelinin bulunmaması, siyasi partilerde aday olmamak, siyasi partilerin yan kuruluşlarına aday olmamak, PMYO adaylarında aranan şartların bazılarıdır. Tüm detaylar için PMYO aday kitapçığını incelemenizde fayda var. Bu şartların geneli PAEM ve POMEM için de geçerlidir.

PMYO PUAN HESAPLAMA NASIL OLUR?

Polis olmak isteyen kişilerin girebilecekleri iki farklı okul bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Polis Eğitim Merkezleri (POMEM) iken diğeri ise Polis Meslek Yüksek Okuludur (PMYO). Bu okullara alımlar yılın farklı dönemlerinde yapılmakta ve adaylar yapılacak sınavlardan aldıkları puanlara göre söz konusu kurumlara yerleşmektedir. PMYO başvurusu yapmayı düşünen kişiler puanlamanın nasıl yapıldığını fazlasıyla merak etmektedir. Bundan dolayı da PMYO başvurusunda puan nasıl hesaplanır sorusu sıklıkla polis olmak isteyen kişiler tarafından sorulmaktadır. Bu yazımızda PMYO için başvuru yapacak olan kişilerin aklındaki puanlamayla ilgili olan sorulara cevap vereceğiz. Böylelikle polis olmak istiyorsanız planlamanızı çok daha sağlıklı bir şekilde yapabileceksiniz. Bu da sınavı kazanmanız açısından son derece önemlidir.

PMYO Başvurusunda Puan Nasıl Hesaplanır ve TYT Faktörü



PMYO başvurusunda puan nasıl hesaplanır konusunda bilinmesi gereken çok önemli bir husus bulunmaktadır. PMYO başvurusu yapabilmek için üniversite puan şartı bulunmaktadır. Daha önceki yıllarda yapılan YGS sınavına ait puan üzerinden bu şart konulmuştu. Fakat bilindiği gibi bu sene başında sınav sisteminde değişliğe gidildi ve YGS kaldırıldı. Bu da daha önceki yıllarda istenen şartın değişmesine neden olacaktır. Ayrıca yeni sınav sistemi ilk defa Haziran ayında uygulanacağından dolayı henüz bu puan türüne sahip kimse bulunmamaktadır. Geçmiş yıllarda istenen şartı yeni sisteme uyarlamak suretiyle yazımızı devam ettireceğiz. Bilindiği gibi YGS kaldırıldıktan sonra onun yerine TYT getirildi. Anlatımımızı bu sınav üzerinden yapacağız.



PMYO Başvurusunda Puan Nasıl Hesaplanır ve Başvuru Şartları



PMYO başvurusunda puan nasıl hesaplanır konusunda öncelikle başvuru şartlarının sağlanması gerekmektedir. PMYO bir Yüksek Okul olduğundan dolayı adaylar TYT sınavına girmesi ve buradan belirlenen puan barajını geçmeleri istenmektedir. Geçmiş yıllarda bu puan 260 idi. Yapılacak alımlarda yine bu puan barajının kullanılması beklenmektedir. Bundan dolayı adayların tamamının Haziran ayında yapılacak olan sınava girmeleri gerekmektedir. Bu sınava girmenin dışında da farklı şartlar istenmektedir. Söz konusu şartlardan bazıları şunlardır:



C. vatandaşı olmak

En az lise ya da dengi bir okuldan mezun olmak

Erkek adayların boyunun en az 167 cm kadın adayların ise 162 cm olması

Silah taşımaya ve kullanmaya engel hukuki durumun olmaması



Yukarıda belirtilen şartları sağlayan kişiler başvuru yapabilmektedir. Başvuru yaptıktan sonra ise adayların girmesi gereken biri takım sınavlar bulunmaktadır. PMYO başvurusunda puan nasıl hesaplanır konusu da söz konusu sınavlarla doğrudan ilgilidir. Bu sınavlara girmeden önce başvuru yapan her aday ön sağlık kontrolüne girmektedir. Burada adayların genel kontrolleri yapılmakta ve adayların polis olup olamayacağı hususu bir anlamda karara bağlanmaktadır. Bu aşamada adayların genel görünümleri de incelenmektedir. Özellikle vücutlarının görünen yüzeylerinde ciddi bir iz olan kişiler bu aşamada elenmektedir. Küçük ya da çok fazla belli olmayan yaralar sorun olmaz iken belirgin yaralar önemli bir sorun teşkil etmekte ve adayların elenmesine neden olmaktadır.



PMYO başvurusunda puan nasıl hesaplanır konusunda adayların girmiş olduğu sınavlardan bahsetmek gerekmektedir. Adaylar öncelikle fiziki yeterlilik testine girmekte daha sonra ise mülakata girmektedir. fiziki yeterlilik sınavında adayların bir takım özellikleri ölçülmektedir. Dayanıklılık başta olmak üzere çeviklik, hız, dikkat gibi özellikler değerlendirilmektedir. Söz konusu özellikle polislik mesleği için son derece önemlidir ki bundan dolayı da adaylar bir miktar zorlanmaktadır. Hatta bazı adaylar burada elenmektedir. Burada yapılan sınavdan adayların 60 ya da daha fazla alması gerekmektedir. Daha düşük alınan notlar adayların başarısız olduğu anlamına gelmekte ve bu aşamada kişiler elenmektedir. Sınav bir parkurda yapılmakta ve adayların mutlaka burada yer alan bütün parkurları tamamlaması gerekmektedir. Bir tanesi dahi tamamlanmaz ise adaylar yine elenmektedir.



PMYO başvurusunda puan nasıl hesaplanır konusundaki bir diğer sınav ise mülakattır. Mülakat sınavında da bir takım özellikler değerlendirilmektedir. Söz konusu özellikler kısaca şunlardır:



Konu hakkında bilgi düzeyi

Kendisinden istenileni kavrama

Özgüveni

İfade etme yeteneği

Beden dilini kullanma becerisi



PMYO Başvurusunda Puan Nasıl Hesaplanır ve Sınavların Oranları



Yukarıda bulunan özellikler de son derece önemlidir. Bu sınavların ardında ise yazımızın başında yer alan sorunun cevabına geliyoruz. PMYO başvurusunda puan nasıl hesaplanır konusunda adaylar farklı sınavlardan puanlar almaktadır. Söz konusu puanlar şunlardır:



TYT puanı

Fiziki Yeterlilik Testi puanı

Mülakat puanı



Burada bahsedilen puanlar birleştirilmek suretiyle yeni bir puan oluşturulmaktadır. Söz konusu puanların belli bir oranı alınarak bu yeni puan oluşturulmaktadır. Bu hesap yapılırken TYT puanın %25’i, Fiziki Yeterlilik Testi puanın %25’i ve mülakat puanının %50’si alınmaktadır. Bu oranlardan dolayı bunlardan en önemli mülakat puanıdır. Bunun dışında bilinmesi gereken bir başka husus daha bulunmaktadır. Eğer adayların aldıkları puanlar eşit olursa sıralama için öncelikle TYT sınavına, sonra mülakat puanına son olarak ise fiziki yeterlilik testi puanına bakılmaktadır. Bütün bunlarda da eşitlik olması durumunda yaşı küçük olan aday tercih edilmektedir.



PMYO başvurusunda puan nasıl hesaplanır konusu genel olarak bu şekildedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus sınavların önemidir. Bu üç sınavda oldukça önemlidir fakat mülakatın payı daha fazladır. Bundan dolayı mülakata iyi bir şekilde hazırlanılması ve burada heyecan yapmadan sorulan sorulara cevap verilmesi gerekmektedir. Heyecan fazla olursa istenilen sonucun elde edilmesi daha zor olacaktır.