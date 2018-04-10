Pakistan bitcoin'i tamamen yasakladı

Devlet bankası, Bitcoin, Pakcoin, Litecoin ve diğerlerini dağıtmaya yetkili hiçbir kurumun bulunmadığının altını çizdi. Bunun yanında tüm bankalara bu para birimlerine yatırım yapmaktan kaçınmaları konusunda tavsiye verildi. Buna ilave olarak kripto para transferlerinin hepsinin şüpheli olarak raporlanacağı ve Finansal İzleme Birimi (FMU) tarafından ilgili bireylere yönelik yasal işlem yapılacağı bildirildi.

Bu gelişmenin kripto paraların değişken fiyatlarından kaynaklandığı düşünülüyor. Oyun platformu Steam de aynı sebeple Bitcoin desteğini Aralık ayında sonlandırmıştı. Bunun yanında kripto para borsalarının da güvenilirliği tartışılıyor.

Bitcoin, şu an 7.150 dolar seviyesinde ve birkaç ay önceki değerinin oldukça gerisinde. Twitter ve Google'ın kripto para reklamlarını engellemesinin ardından Pakistan'dan gelen bu engellemenin, kripto para dünyasını nasıl etkileyeceği merak konusu.

(Chip)