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Pakistan ilk kez denizaltıdan füze denemesi yaptı

Pakistan, ilk kez denizaltıdan güdümlü füze denemesinde bulundu.

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Pakistan, ilk kez denizaltıdan güdümlü füze denemesinde bulundu.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 450 kilometre menzilli "Babur-3" füzesinin, Hint Okyanusu'ndaki yeri belirtilmeyen bir denizaltıdan başarılı biçimde fırlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, füzenin Pakistan'ın caydırıcılık gücüne katkı sağlayacağı kaydedildi.

Babür-3 füzesi denizden, geçtiğimiz ay test edilen Babür-2 ise karadan fırlatılma özelliğine sahip.

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