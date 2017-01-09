Pakistan ilk kez denizaltıdan füze denemesi yaptı
Pakistan, ilk kez denizaltıdan güdümlü füze denemesinde bulundu.
- AA
Pakistan, ilk kez denizaltıdan güdümlü füze denemesinde bulundu.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 450 kilometre menzilli "Babur-3" füzesinin, Hint Okyanusu'ndaki yeri belirtilmeyen bir denizaltıdan başarılı biçimde fırlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, füzenin Pakistan'ın caydırıcılık gücüne katkı sağlayacağı kaydedildi.
Babür-3 füzesi denizden, geçtiğimiz ay test edilen Babür-2 ise karadan fırlatılma özelliğine sahip.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.