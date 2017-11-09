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Pakistan'da otobüs kazası: 24 ölü, 50 yaralı

Pakistan'da meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 24 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

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"Dunya News"in kurtarma ekiplerinin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Chakwal bölgesinde bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 24 kişi hayatını kaybetti.

Otobüsteki yaklaşık 80 kişinin, Tebliğ Cemaati'nin yıllık toplantısına katılmak üzere Lahor kenti yakınlarına doğru yolculuk ettiği bildirildi.

Kazada ağır yaralanan 12 kişinin Ravalpindi'deki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Ön soruşturmaya göre, kazaya aşırı hız ve fren arızasının neden olmuş olabileceği belirtiliyor.

Muhabir : Zehra UlucakYayınlayan : Feyzullah Yarımbaş 23:58 08/11/17

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