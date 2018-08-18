Pakistan'dan Türkiye'ye Türk lirası desteği

Pakistan Cemaat-i İslami (JI) ve Azad Cammu Keşmir Tüm Partiler Koordinasyon Konseyi'nin çağrısıyla İslamabad'daki Gazeteciler Cemiyeti önünde toplananlar, Türkiye lehinde sloganlar attı.

JI önde gelenlerinden Asıf Lokman Gazi, ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı ve agresif bir tutumla Türkiye'ye yaptırım kararı aldığını belirterek "Her ülkenin kendi yasaları doğrultusunda idare edilme ve ticaret yapma hakkı vardır. Bunun aksini uygulatmaya çalışmak, iç işlerine karışmak, darbe planlamak ve problemler çıkartmak savaş çıkarmaya çalışmak gibidir." dedi.

Trump yönetiminin ticaret savaşları başlattığını ve gereksiz savaşlara girdiğini söyleyen Gazi, uygulanan ticari yaptırımların Amerikan halkına da zarar verdiğini belirterek kararların ABD'de de kınanması gerektiğini söyledi.

Dünyada Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi ticari kısıtlamaların olmaması, modern dünyada özgür ticaretin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Gazi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bizim aldığımız Türk lirası, Türkiye'yi elbette kurtarmayacaktır ancak Pakistan halkına ve hükümetine, Türkiye'ye destek mesajı vermektedir. Türkiye ile Pakistan arasında yeni ticari anlaşmalar yapılmalı, 2 yıl gibi bir sürede ticaret hacmi 4 katına çıkarılmalı. İki ülkenin ortak yatırım yapabileceği birçok alan olduğu gibi ticareti yapılacak birçok ürün de var."

Azad Cammu Keşmir Tüm Partiler Koordinasyon Konseyi temsilcisi Abdürreşid Turabi de Keşmir halkı adına Türkiye'ye destek vermek için eyleme katıldıklarını belirtti.

Trump yönetiminin Türkiye'ye olduğu gibi Pakistan'a da yaptırımlar uyguladığını söyleyen Turabi, "Bu yaptırımlar sadece ABD-Türkiye ya da ABD-Pakistan arasında değil, tüm Müslümanlarla ABD yönetimi arasında gerginliğe sebep oluyor. Bu politikaları reddediyoruz." diye konuştu.

Tüm Müslüman ülkeleri Türkiye'ye destek vermeye çağıran Turabi, İslam İşbirliği Teşkilatının da ABD'nin kararlarını kınaması gerektiğini ifade ederek "Türkiye, Erdoğan döneminde birçok sorunla karşı karşıya kalsa da hepsinden güçlenerek çıktı. Bu sorunu da güçlenerek aşacaktır. Bizim desteğimiz her zaman Müslümanların umudu, dünya mazlumlarının her zaman yanında olan Türkiye'den yanadır." dedi.