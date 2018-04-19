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Pakistan’ın altyapısına İSKİ eli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatı ile İSKİ, Pakistan’ın Pencap Eyaleti’ne altyapı desteği veriyor.

  • İHA
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Dünyanın birçok bölgesinden gelen su ve kanalizasyon kuruluşlarının temsilcileriyle tecrübe paylaşımında bulunan İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatı ile Pakistan’ın Pencap Eyaleti’nin altyapısına katkı sağlayacak önemli bir çalışmaya imza attı. Program kapsamında; Lahor, Multan, Faisalabad, Gujranwala ve Rawalpindi Sular İdarelerinden, Pencap Sağlık Bakanlığından, Rawalpindi ile Gujrat Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğünden çeşitli kademelerde görev yapan yöneticilere eğitimler verildi.

Program çerçevesinde yaklaşık 2 aylık süre içerisinde 8 heyet eğitim aldı.

Çalışmaların gerçekleştirildiği yerlerde yapılan eğitimlerde, içme suyu arıtma ve işletme yönetimi, SCADA sistemleri, laboratuvar hizmetleri, atık su arıtma ve işletme yönetimi, kazısız teknolojiler ile Lahor Babu Sabu Atık Su Arıtma Tesisi Planlaması gibi konular yer aldı.

 

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