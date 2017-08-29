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Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği kutlama mesajı yayımladı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Büyükelçilikçe yayımlanan mesajda, Pakistan halkı ve hükümeti adına kardeş Türk halkı ve hükümetinin Zafer Bayramı'nın en içten dileklerle kutlandığı belirtildi.

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabında da "Dost ve kardeş ülke Pakistan Türk ulusunun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutlar. Yaşasın Pak-Türk kardeşliği." açıklaması yapıldı.

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