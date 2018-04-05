Palyatif Bakım Merkezi umut oldu

Antalya’da örnek bir işbirliği sonucu Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Eğitim Vakfı’nın desteğiyle hayata geçirilen TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Yatılı Bakım Merkezi, tıbbi ihtiyaç gerektiren evde bakım hastaları için büyük bir umut oldu. 80 yatak kapasiteli bu merkezde yatalak durumdaki hastaların ve yakınlarının günlerinin mutlu ve huzurlu geçirmesi sağlanıyor. Evde bakımı zor olan, kimsesi olmayan ya da maddi imkânsızlıklar nedeniyle hastasına bakamayan vatandaşlar bu merkezden yararlanabiliyor.

Fiziksel ve Psikolojik destek

“Devlet kimsesizlerin kimidir” sözünün gerçeğe döndüğü yer olan bu merkezde yatarak tedavi görmekte olan hastalar büyük bir özen ve sevgiyle bakılıyor. Hastalara fiziksel ve psikolojik tedavi uygulanırken, sosyal ve manevi gereksinimleri de karşılanıyor. Hastaların bakımı emin ellerde yapılırken, hasta yakınları da gösterilen ilgiden son derece memnun oluyor. Merkeze geldikten sonra her anlamda ciddi değişimler yaşayan hastaların bu hali yakınları için de moral oluyor.

Zorlukların en yakın şahidiyim

“Bu proje benim göreve gelir gelmez öncelikli projelerimden biriydi” diyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “20 yıl yatalak babasının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan bir evlat olarak yaşanan zorlukların en yakın şahidiyim. Bu nedenle, hasta yakınlarının neler hissettiğini çok iyi biliyor ve anlıyorum. Hastalarımıza ve yakınlarına bir nebze de olsa faydamız dokunduysa bizler için bundan büyük bir mutluluk olamaz” dedi.