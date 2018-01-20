Beyaz Show konukları kimdir Pamela Spence kaç yaşında, nereli?

Beyaz Show konukları kimler? Pamela Spence kimdir? Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; Pamela Spence, Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak ve Mandalinacı Veysel Mutlu konuk oluyor. Beyaz Show’da dikkatleri üzerine çeken Pamela Spence kimdir sorusuna programın takipçileri yanıt arıyor. Rock ve elektronik müzik şarkıcısı olan Pamela Spence, İngiliz baba ve Türk annenin kızıdır. Babasının askeri görevi nedeniyle uzun süre Almanya'da ikamet eden sanatçı, ebevenlerinin boşanmasıyla birlikte 15 yaşında hayatına yeni bir yol vermiştir.

PAMELA SPENCE KİMDİR?

Pamela Spence, 23 Şubat 1973 tarihinde Almanya'nın Heidelberg şehrinde dünyaya geldi.

Rock ve elektronik müzik şarkıcısı olan Pamela Spence, İngiliz baba ve Türk annenin kızıdır. Babasının askeri görevi nedeniyle uzun süre Almanya'da ikamet eden sanatçı, ebevenlerinin boşanmasıyla birlikte 15 yaşında hayatına yeni bir yol vermiştir.

Türkçe'yi 15 yaşında öğrenen Pamela, bir süre dizilerde rol almış, sanatını icra edebilme adına vokalistlik yapmış ve nihayetinde çıkardığı albümler ile ün kazanmıştır. Pamela anne babasının boşanmasının ardından eğitimini Türkiye'de, Ankara Atatürk Lisesi'nde gerçekleştirmiştir.

Orta öğreniminin ardından üniversite alanına hangi açıdan devam edeceğini belirleyen Pamela, içindeki sanatı ayyuka çıkarmak için Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü tercih etmiştir.

Okan Bayülgen ve Fikret Kuşkan'ın birlikte rol aldığı Atları da Vururlar isimli müzikalde rol alan güzel sanatçı, dizi kariyerine Lahmacun ve Pizza ile başlamış ve Teoman'a vokalistlik yapmıştır.

Özel hayatı ile çok fazla gündeme gelmeyen Pamela, Burak Sergen ile kısa süreli bir evlilik yaşamıştır. Haziran 2004'te 'Mucizeler Komedisi'nde dişi melek rolünü üstlenen güzel sanatçı, ilk albümünü ise 'Eğer Dinlersen' ismiyle 1 Haziran 2002'de çıkarmıştır.

Rock müzik anlamında ilk albümü denilebilecek albüm ise 23 Kasım 2004 tarihinde Şehir Rehberi olarak piyasaya çıkmıştır. Pamela Spence'in asıl isim yaptığı parça ise dillere pelesenk olan 'İstanbul' isimli şarkısıdır.

Pamela, 2010 yılında elektronik müzik alanına geçiş yaparak 'Stil Zengini' isimli dördüncü albümünü yayınlamıştır.

BEYAZ SHOW KONUKLARI KİMDİR?

Güldür Güldür Show'un güzel oyuncusu İrem Sak hakkında merak edilen soruları yanıtlayacak.

Aynı programda Sak ile birlikte rol alan oyuncu Alper Kul da devam eden oyunculuk kariyeri ile ilgili önemli bilgileri paylaşacak.

Son olarak Hayat Sırları dizisinde Mustafa Kuzgun karakterine hayat veren usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da gelecek bölümde programı renklendirecek.

Oyuncu Sarp Apak hakkında merak edilenleri açıklık getirecek ve projeleri ile ilgili bilgileri paylaşacak.

Sosyal medyada adından söz ettiren ve Beyaz Show'da yer almasının ardından fenomen hale gelen "Mandalinacı Veysel" bir kez daha sevilen şarkılarını seslendirecek.

Sohbeti, eğlencesi, esprileri ve canlı yayın sürprizleriyle “Beyaz Show” bu gece de yine şahane! Sakın kaçırmayın!