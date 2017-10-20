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Pamuk hasat makinesinin altında kalan 2 kişi, feci şekilde can verdi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde pamuk hasat makinesinin altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi.

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Topboğazı mevkisinde pamuk hasat makinesi arızalanan Yasin Kılıç, çağırdığı tamirci Cesim Bekçiler (43) ile iş makinesini kaldıraç yardımıyla kaldırarak onarmaya başladı.

Kaldıracı tutan halatların bir anda kopmasıyla Kılıç ve Bekçiler, makinenin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan Kılıç ve Bekçiler'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Bekçiler'in cenazesi Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Kılıç'ın naaşı da ilçedeki özel hastanenin morguna konuldu.

 

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