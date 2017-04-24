Pamukkale'de muhteşem 23 Nisan

Pamukkale Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için muhteşem bir program hazırladı. “Yarınlar Sizinle Güzel” adıyla düzenlenen 23 Nisan Pamukkale Çocuk Şenliği 22-23 Nisan tarihlerinde İncilipınar Kapalı Pazaryeri’nde gerçekleşti. Programın açılışına Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Ak Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Ak Parti Denizli önceki dönem milletvekili Nurcan Dalbudak, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ile binlerce çocuk ve aileler katıldı.

ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ

23 Nisan Pamukkale Çocuk Şenliği’nde tören de düzenlendi. Ak Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, burada yaptığı konuşmada Pamukkale Belediyesi’nin bu etkinliği için teşekkür ederek, “23 Nisan Türk ve Dünya çocuklarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilen bir bayram. Biz bu bayramı geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla birlikte kutluyoruz. Türkiye olarak daha güzel günlerde 23 Nisan kutlamayı umuyorum” dedi. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ise yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan bayramının Pamukkaleli çocuklara farklı bir şekilde kutlanması için program hazırlandığını ifade ederek, “Çocuklarımızın hem bayram coşkusunu hem de tarihini öğrenme imkanı sağlanan bir etkinlik hazırladık. 2 gün boyunca çocuklarımız hem eğlendi hem de öğrendi. Biz ilçemizde mutlu aileler mutlu çocuklar olsun istiyoruz. Bu nedenle farklı bir şekilde 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlanmasını sağladık. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Pamukkale Belediyesi olarak farklılığımızı bu etkinlikle de göstermekten dolayı çok mutluyuz” dedi. Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu ise Pamukkale Belediyesi’nin bu farklı etkinliği için teşekkür ederek, “Siz çocuklarımız için hem eğlenceli hem de eğitici bir program hazırlanmış. Bunun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Pamukkale Belediyesi’nin ilk kez düzenlediği etkinlikte çocuklar Türk tarihinin önemli unsurlarını yaşayarak öğrendi. Kayı Obası’nda çocuklar tarihi kıyafetleri giyerek halı dokuma, demir döğme, takı tasarımı, ok atma, keçe yapımı gibi tarihi ve kültürel gelenekleri bire bir yaşadı. Çeşitli animasyonların yanı sıra hikaye çadırında çocuklara Türk tarihinin önemli olayları anlatıldı. Oyun gruplarının yanında çeşitli ikramların da yapıldığı 23 Nisan Pamukkale Çocuk Şenliği’nde çocuklar 2 gün boyunca doyasıya bayram keyfi yaşadı. Çocuklar için palyaço, yüz boyama, sosis bahçesi, halat çekme ve çuval yarışmaları da düzenlendi. Pamukkale Belediyesi’nin Denizli’de ilk olma özelliği taşıyan bu şenliğinde onbinlerce Denizlili çocuk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Ayrıca Burak Abi ile çocuk şarkılarıyla çocuklar bol bol şarkı söyleyip dans etmeyi de ihmal etmedi. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Kayı Obası’nda demir döverken, etkinlik kapsamında Selçuklu dönemine ait tarihi kıyafetle ata bindi.