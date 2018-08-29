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Pamukkale'ye 7 ayda 1 milyon 97 bin turist geldi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi bu yılın ilk 7 ayında 1 milyon 97 bin 476 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

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Denizli Turistik Oteller ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi bu yılın ilk 7 ayında 1 milyon 97 bin 476 yerli ve yabancının ziyaret ettiğini bildirdi.
 
Şen yaptığı yazılı açıklamada, Pamukkale'nin eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentleriyle yılın hemen her günü ziyaretçi ağırladığını kaydetti.
 
Pamukkale'yi, Kurban Bayramı tatilinde Ege ve Akdeniz kıyılarına gidenlerin uğrak noktası olması nedeniyle 114 bin turistin ziyaret ettiği bilgisini paylaşan Şen, "Pamukkale ören yerini ise ilk 7 ayda 1 milyon 97 bin 476 kişi ziyaret etti. Bu yılın ilk yedi ayı ile ülke geneline gelen turist sayısıyla karşılaştırıldığında yüzde 42.5 artışa denk gelmektedir. Bu da ülke ortalaması olan yüzde 24,90'nın çok üzerindedir. " ifadelerini kullandı.
 
Şen, temmuz ayında ülkeye gelen yabancı turist sayısındaki artışın yüzde 11.74 olduğunu, Pamukkale ören yerinin ise turist sayısında yüzde 35.40'lık artış yakaladığını aktararak, "Temmuz ayında Pamukkale ören yerini 318 bin kişinin ziyaret etmiştir. Bu da tüm yılların ay rekorudur. Bu yıl 2 milyon 200 bin kişinin üzerinde yerli ve yabancı misafir ağırlamayı hedefledik. Ağustos ayında 400 bin ziyaretçi sayısına ulaşmak üzereyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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