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Pamukova ilçesinde, etkili yağış nedeniyle oluşan su birikintisinde kalan işçi servisi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, etkili yağış nedeniyle oluşan su birikintisinde kalan işçi servisi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir fabrikada çalışan 27 işçiyi taşıyan 54 S 0253 plakalı servis minibüsü, D-650 karayolu Bayır Akçaşehir köyü mevkisindeki alt geçitten geçtiği sırada biriken suda mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çelik halat yardımı ile servis aracını kaldığı yerden kurtardı.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olay sonrasında işçiler, başka bir servis aracıyla çalıştıkları fabrikaya gitti.

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