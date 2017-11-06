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Dünya çapında büyük yankı uyandıran 'Panama Belgeleri'nden sonra, şimdi de 'Cennet Belgeleri' yayımlandı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve ABD Ticaret Bakanı Ross’un da aralarında yer aldığı siyasetçi ve işadamlarının off-shore hesaplarıyla ilgili belgeler 'Cennet Belgeleri' adı altında yayımlanmaya başladı. 'Panama Belgeleri'nden sonra ikinci en büyük 'sızıntı' olarak nitelenen olay, 19 'vergi cenneti'nde son 70 yıldaki finansal işlemleri kapsıyor.

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Aralarında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ile ABD  Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un da yer aldığı siyasetçi ve iş adamlarının off-shore  hesaplarıyla ilgili yaklaşık 13.4 milyon belge dünya çapında 100 basın organı  tarafından yayımlanmaya başladı.

"Cennet Belgeleri (Paradise Papers)" adı verilen ve geçen yıl basına  sızdırılan "Panama Belgeleri" olayıyla benzerlik taşıyan "sızıntı" Kraliçe 2.  Elizabeth’in milyonlarca sterlini off-shore hesaplarında işlettiğini ortaya  koydu.

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin elde ettiği  ve ortak bir  çalışmayla incelenmesi için Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsuyumu  (ICIJ) adlı kuruluşla paylaştığı belgeleri inceleyen kuruluşlar arasında İngiliz  kamu yayın kuruluşu BBC ile The Guardian gazetesi de bulunuyor.

Dünya çapında 19 "vergi cennetini" kapsayan belgelerde, son 70 yılda  yapılan işlemler içeriliyor. Yaklaşık 1.4 terrabaytlık veri hacmine ulaşan 13.4  milyon belgeden oluşan "Cennet Belgeleri", "Panama Belgeleri"nden sonraki ikinci  en büyük veri sızdırılma olayı olarak nitelendiriliyor.

Üzerinde son bir yıldır 380 gazetecinin inceleme yaptığı "Cennet  Belgeleri"nde elde edilen bulguların, bir hafta boyunca projede yer alan basın  kuruluşları tarafından yayımlanacağı bildirildi.

Belgelerin çoğunluğunun Bermuda merkezli Appleby adlı hukuk  firmasından sızdırıldığı kaydediliyor.

Kraliçe'nin 10 milyon sterlini off-shore hesaplarında

Belgelere göre Kraliçe 2. Elizabeth’in yaklaşık 500 milyon sterlinlik  kişisel servetinin 10 milyon sterlini Cayman Adaları ve Bermuda’daki offshore  hesaplarda bulunuyor. Kraliçe’nin yatırımları arasında daha önce vadeli  satışlarda uyguladığı fahiş faiz oranlarıyla yoksul aileleri istismarla suçlanan  BrightHouse adlı mağaza zincirindeki parası da yer alıyor.

Kraliçe’nin yatırımlarında yasa dışı bir yön bulunmadığı ve herhangi  bir vergi kaçakçılığı kapsamına girmediği belirtilse de off-shore yatırımı tercih  etmesinin tartışma yaratacağı ifade ediliyor.

"Cennet Belgeleri"nde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile Rusya Devlet  Başkanı Vladimir Putin’in damadının ortak yatırımları başta olmak gelmek üzere  çok sayıda siyasetçi ve işadamına ilişkin bilgiler yer alıyor. Belgelerde Nike ve  Apple gibi dev firmaların "agresif vergiden kaçınma" taktikleri ile Rusya'nın  Facebook ve Twitter'ın da aralarında yer aldığı sosyal medya şirketleriyle  yatırım ilişkilerine dair ayrıntılar da içeriliyor.

"Panama Belgeleri"

Geçen yıl merkezi Panama'da bulunan hukuk firması Mossack Fonseca'ya  ait 11,5 milyon belgelerin  "Panama Belgeleri" adı altında yayımlanması birçok  ülkede yolsuzluk soruşturmalarının açılmasına ve bazı üst düzey istifalara sebep  olmuştu.

Son olarak 28 Temmuzda Pakistan Anayasa Mahkemesi, aile üyelerinden  bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı  gerekçesiyle Navaz Şerif'i başbakanlık görevinden uzaklaştırmıştı.

Genellikle vergi ödememek ya da düşük vergi ödemek için yurt dışında  kurulan ve "vergi cenneti" olarak adlandırılan bazı ülkelerdeki off-shore  şirketlere dünyadaki mevcut finansal varlıklar, vergi sistemlerinin dışına  kaçırılarak yönlendiriliyor.

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