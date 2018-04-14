Papaz Brunson ile FETÖ'cü Baz'ın 'GSM sinyali' çakıştı

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıla kadar hapis cezası istenilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege Bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, hakkında "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" iddiasıyla 15, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasıyla 20 yıla kadar olmak üzere 35 yıla kadar hapis cezası talep edilen Brunson'un, FETÖ'nün sözde yöneticileriyle ilişkisini kanıtlayan detaylar ortaya çıktı.

İddianameye yansıyan ifadesinde, "Gözaltına alınana kadar FETÖ/PDY diye bir şey duymadım. Bu kavramı gazete ve haberlerden okudum. Türkiye'de FETÖ/PDY üyesi herhangi bir kişiyle diyaloğa geçmedim. Bekir Baz diye birini hatırlamıyorum." diyen Brunson'un bu beyanını, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin titiz çalışması çürüttü.

Teknik incelemede, FETÖ'nün Ege Bölgesi'ndeki şehirlerinden sorumlu sözde imamı Baz ile Brunson'un 293 kez aynı yerde bulundukları tespit edildi.

Mahkemeye sunulan HTS raporuna göre, Brunson'un kullandığı 5 GSM hattı ile Baz'ın kullandığı 2 GSM hattının sinyal kayıtlarını karşılaştıran ekipler, 4 Nisan 2011 ila 19 Ağustos 2015 tarihlerinde GSM kullanıcılarıyla irtibat halindeyken Konak, Çankaya ve Alsancak'ta birbirlerine çok yakın yerde 293 kez sinyal saptadı.

Raporda yine firari sanık Baz'ın yardımcısı Mustafa Safa ile ABD'li papaz Brunson'un GSM hattının aynı yerde sinyal verdiğine işaret edildi.

Ayrıca, ABD'li papaz Brunson'un "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan avukat Taner Kılıç ile 9 kez iletişim kurduğu da HTS kayıtlarına yansıdı.

ABD'li papaz Brunson'un, "Tanımıyorum" dediği firari sanık "Ramazan" kod adlı Baz'ın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile doğrudan görüşen ender kişilerden biri olduğu, istihbarat raporları ve bazı tanık ifadelerinde geçiyor.

17-25 Aralık kumpas sürecinin ardından FETÖ'ye yönelik birçok soruşturmada ismi yer alan ve yasa dışı yollardan yurt dışına kaçan sanık Baz hakkında yakalama kararı bulunuyor.

ABD'li papaz Brunson, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Nisan Pazartesi hakim karşısına çıkacak.

İddianameden

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan Brunson hakkındaki iddianamede, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamalarından 35 yıla kadar hapis cezası talep edilen Brunson'un eylemlerine yer verilmişti.

Brunson'un din adamı görüntüsü altında terör örgütleri PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, bu örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı öne sürülen iddianamede, İzmir Protestan Diriliş Kilisesi'nde PKK ile FETÖ’yü övücü ve bölücü içerikli konuşmalar yaptığı iddia edilen Brunson'a, özellikle Kürt vatandaşların yaşadığı bölgelerde sistematik çalışma yürüttüğü, bu amaçla İzmir'de sadece Kürt kökenli vatandaşların alındığı "Mesihin Kürdi Kilisesi"ni kurduğu suçlaması yöneltilmişti.

Brunson'la ilgili ele geçirilen çok sayıda dijital materyalde FETÖ/PDY’nin hücre evlerinde sohbet yemeği olarak da bilinen "maklube" yemeğine katıldığına ilişkin ve bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının olduğu fotoğrafların elde edildiği belirtilen iddianamede, bu kişinin YPG/PKK'nın yoğun faaliyetler yürüttüğü Suriye'nin Kobani kenti ve bu kente sınır Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine PKK'nın genel stratejisi kapsamında sık sık gittiği ifade edilmişti.

Bu bölgedeki bölücü faaliyetlere ilişkin çok sayıda mesajlaşmasının bulunduğu Brunson'un 2013'te Taksim'deki Gezi Parkı olayı organizasyonunda yer aldığı ileri sürülen iddianamede, şüphelinin "Ülkemizin Güneydoğu bölgesinde bulunan benzin istasyonları çalışanları listesi" ve "Demiryolları çalışanları listesi" ile "İrtibata geçilecek askerler listesi" gibi bilgileri elde eden kişilerle yakın irtibat kurarak bilgi alışverişinde bulunduğu kaydedilmişti.

İddianamede, Brunson'un görüştüğü ABD'li askere FETÖ'nün darbe girişimi sonrası 21 Temmuz'da gönderdiği mesajdaki ifadelere de yer verilmiş, özellikle din adamı görüntüsü altındaki faaliyetlerinin din adamlığı ile bağdaşmadığı vurgulanmıştı.