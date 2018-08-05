Papaz Brunson'ın kilisesine Türk bayrağı asıldı

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken adli kontrolle ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, İzmir Alsancak'taki Diriliş Kilisesi'nde pazar günleri yapılan ayine katıldı.

Kilisenin girişine asılan Türk bayrağı ise dikkati çekti.

Kapı ve pencereler kapalı tutuluyor

Kilisenin çevresinde sivil polisler önlem amaçlı beklerken, gazetecilerin görüntü almaması için kilisenin kapı ve pencerelerinin kapalı olması dikkat çekti.