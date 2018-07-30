Parçalı Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? 2018'in son gökyüzü şöleni Parçalı Güneş Tutulması ile yaşanacak. Peki Parçalı Güneş Tutulması ne zaman? Parçalı Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Parçalı Güneş Tutulması nedir? İşte bu yılın son gökyüzü olayı ile ilgili bilmeniz gereken her şey