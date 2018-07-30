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Parçalı Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

2018'in son gökyüzü şöleni Parçalı Güneş Tutulması ile yaşanacak. Peki Parçalı Güneş Tutulması ne zaman? Parçalı Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Parçalı Güneş Tutulması nedir? İşte bu yılın son gökyüzü olayı ile ilgili bilmeniz gereken her şey

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27 Temmuz'da yaşanan 21'inci yüzyılın en uzun Kanlı Ay Tutulması gerçekleşti!
 
Şimdi sıra bu yılın son gökyüzü olayında: Parçalı Güneş Tutulması 
 
Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilmişti. Peki Parçalı Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? 
 
 
PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
 
Parçalı güneş tutulması Kanada'nın kuzeydoğusunda, Grönland'da, Kuzey Avrupa'da ve Asya'nın kuzeydoğusundan görülebilecek. Başka bir deyişle bu yılın son gökyüzü şöleni Türkiye'den izlenemeyecek. 
 
 
PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?
 
Ay'ın Güneş'in önüne geçmesi ile Güneş Tutulması meydana gelir. Ay'ın Güneş'i tamamen kapatamaması durumuna ise Parçalı Güneş Tutulması denir. 
 
 
15 Şubbat'ta gerçekleşen 2018'in ilk Parçalı Güneş tutulması'ndan geriye bu kareler kalmıştı.
 
 
 

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