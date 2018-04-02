Pardon! Başkasının bebeğini taşıdın 

TÜP BEBEK MERKEZİNDE BÜYÜK SKANDAL

Yılın sağlık skandalını 24 TV ortaya çıkardı. İstanbul’da yaşayan çift, evliliklerini bir çocukla taçlandırmak istiyordu. Çift normal yollardan bebek sahibi olamayınca, Bahçeci Tüp Bebek Merkezi’ne başvurdu. İlk denemede başarılı sonuç alan çifte 9 ay sonra bebekleri olacağı müjdesi verildi.

Genç çift, kız olacağını öğrendikleri bebekleri için evde hazırlıklara başladı. Her şey normal gidiyordu ta ki bebek doğana kadar. Doğumdan sonra yapılan tahlillerde bebeğin kan grubu farklıydı. Yapılan DNA testinde bebeğin aileye ait olmadığı anlaşıldı. Türkiye, yabancısı olduğu ‘taşıyıcı annelik’ kavramıyla bu münferit olayla tanıştı.

MERKEZ SESSİZ KALDI

Tüp bebek merkezinin yetkilileri “embriyolar karışmış kusura bakmayın” diyerek skandalı geçiştirmeye çalıştı.

“İstem dışı taşıyıcı anne” olan kadın ve eşi olayı yargıya taşırken tüp bebek merkezi iddialara karşı sessizliğini koruyor. Bebek bu durumdan etkilenmesin diye aile son derece dikkatli davranıyor, psikolojik destek alıyorlar.

Mağdur aile bebeğin psikolojisi için açılan davanın en kısa sürede sonuçlanmasını istiyor.