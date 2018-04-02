Pardon! Başkasının bebeğini taşıdın
Çocuk sahibi olmak için İstanbul’da bir tüp bebek merkezine giden çift hayatlarının şokunu yaşadı. Dokuz ay karnında başka çiftin embriyosunu taşıyan kadın doğurduğu bebeğe süt annelik yapıyor.
TÜP BEBEK MERKEZİNDE BÜYÜK SKANDAL
Yılın sağlık skandalını 24 TV ortaya çıkardı. İstanbul’da yaşayan çift, evliliklerini bir çocukla taçlandırmak istiyordu. Çift normal yollardan bebek sahibi olamayınca, Bahçeci Tüp Bebek Merkezi’ne başvurdu. İlk denemede başarılı sonuç alan çifte 9 ay sonra bebekleri olacağı müjdesi verildi.
Genç çift, kız olacağını öğrendikleri bebekleri için evde hazırlıklara başladı. Her şey normal gidiyordu ta ki bebek doğana kadar. Doğumdan sonra yapılan tahlillerde bebeğin kan grubu farklıydı. Yapılan DNA testinde bebeğin aileye ait olmadığı anlaşıldı. Türkiye, yabancısı olduğu ‘taşıyıcı annelik’ kavramıyla bu münferit olayla tanıştı.
MERKEZ SESSİZ KALDI
Tüp bebek merkezinin yetkilileri “embriyolar karışmış kusura bakmayın” diyerek skandalı geçiştirmeye çalıştı.
“İstem dışı taşıyıcı anne” olan kadın ve eşi olayı yargıya taşırken tüp bebek merkezi iddialara karşı sessizliğini koruyor. Bebek bu durumdan etkilenmesin diye aile son derece dikkatli davranıyor, psikolojik destek alıyorlar.
Mağdur aile bebeğin psikolojisi için açılan davanın en kısa sürede sonuçlanmasını istiyor.
BAKANLIKTAN REZALETE ÇİFTE SORUŞTURMA
Sağlık Bakanlığı, tüp bebek skandalıyla ilgili iki soruşturma başlattı. İlk soruşturma rezaletin yaşandığı merkez, ikincisi ise yanlış embiriyo aşılayan personel hakkında. Bakanlık, skandal olayla ilgili müfettiş görevlendirdi. Bahçeci Tüp Bebek Merkezi’ndeki korkunç olayı ortaya çıkaran 24 TV muhabiri Zuhal Demir, başkasının bebeğini kendi çocuğu bilerek taşıyan anne ile görüştü.
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