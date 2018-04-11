Park Çadır, Kadıköylüleri ünlü isimlerle sohbete bekliyor

7 Nisan Cumartesi günü Merve Yıldırım ile Meliha Okur’un aile ekonomisi ve kentsel dönüşümün komşuluk ilişkilerine etkisi üzerine yaptığı söyleşiyle canlanan Park Çadır; 8 Nisan Pazar günü ise ünlü Astrolog Hande Kazanova’nın 2018 burç yorumları ve astroloji haritası sohbeti ile izleyici topladı.

Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal’dan aşka dair…

Park Residences Cadde’nin Kadıköylüleri ünlü simalarla buluşturduğu Park Çadır Buluşmaları’nın 15 Nisan Pazar günü yapılacak etkinliğine ise ünlü tiyatro oyuncusu Doğa Rutkay ve eşi gazeteci- yazar Kerimcan Kamal katılacak. Saat 15:00’da başlayacak ve katılımın ücretsiz olduğu etkinlik, aşk, sevgi, ilişkiler üzerine renkli bir sohbete ev sahipliği yapacak.