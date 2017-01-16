Park halindeki otomobil uçuruma devrildi: 1 yaralı

Olay, öğleden sonra Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Şurzan Acar yönetimindeki 27 E 6091 plakalı otomobille şehirden uzak kayalık bir araziye gitti.

Burada yanında getirdiği yiyecekleri yiyen Acar'ın içinde bulunduğu otomobil bilinmeyen bir nedenle hareket etmeye başladı.

Kayalıklara çarpan otomobil daha sonra taklalar atarak 30 metre derinliğindeki uçuruma devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri otomobilden savrulan Acar'ı ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavisine başlanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerine gelen polisler ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.