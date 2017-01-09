Park halindeki otomobili şarampole devirdi
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle park halindeki otomobili fark edemeyen hafif ticari araç sürücüsü otomobili şarampole devirdi.
- İHA
Kaza saat 22.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolunda meydana geldi. Murat Danışman (31) idaresindeki yönetimindeki 58 BT 471 plakalı otomobil Sıcak Çermik yakınlarında kar ve tipi nedeniyle arızalandı. Etkili olan kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda park halindeki otomobili fark edemeyen Mehmet Yılmaz (56) yönetimindeki 58 NA 801 plakalı hafif ticari araç, otomobile çarptı. Kaza sonrası otomobil şarampole devrildi. Kazada iki araç sürücüsü de hafif şekilde yaralandı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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