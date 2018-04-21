Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'ndan 15 Temmuz şehidinin ailesine ziyaret

AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu başkanlığındaki Türkiye-Fas Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen Faslı Cevad Merrun'un ailesini ziyaret etti.

Fas'ta üç günlük temaslarda bulunan Türkiye-Fas Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Köseoğlu ve beraberindeki heyet, başkent Rabat'ta Fas-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Umrani ile bir araya geldi. Görüşmede AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz de hazır bulundu.

15 Temmuz şehidi Merrun'un Fas'ın Tanca kentindeki ailesini ziyaretinde Köseoğlu, "Şehidimiz, Türk halkının bir evladıdır, ailesi de bizim ailemizdir." ifadelerini kullandı.

Köseoğlu, ziyaretlerini şehidin anısına vefa olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını şehidin ailesine iletti.

Şehit Merrun'un kabrini de ziyaret eden Köseoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehidin iki halk arasındaki sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini belirtti.

İstanbul'da turist rehberliği yapan 32 yaşındaki Faslı Cevad Merrun, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine, darbe girişimini engellemek için sokağa koşan binlerce vatandaştan biriydi. Merrun, Taksim Harbiye'deki TRT binasının önünde bulunan tanklara engel olmak isterken, darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu şehit olmuştu.